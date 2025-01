Mbappé anota hat-trick, e Real goleia o Valladolid

VALLADOLID, SPAIN - JANUARY 25: Kylian Mbappe of Real Madrid scores his team's first goal during the LaLiga match between Real Valladolid CF and Real Madrid CF at Jose Zorrilla on January 25, 2025 in Valladolid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images) / Crédito: Denis Doyle

O Real Madrid deu mais um passo rumo ao título da La Liga, o Campeonato Espanhol. Com hat-trick de Mbappé neste sábado (25), os merengues aplicaram 3 a 0 fora de casa no lanterna Valladolid. O atacante francês marcou os dois primeiros gols após assistências de Bellingham e Rodrygo, um em cada tempo. Já aos 45 da etapa final, ele anotou de pênalti sofrido por Bellingham. Com o resultado, o Real chegou aos 49 pontos em 21 jogos. Depois, aparecem Atlético de Madrid (45), Barcelona (39) e Athletic Bilbao, com 21, 20 e 20 jogos, respectivamente. Mais cedo, os colchoneros empataram em casa com o Villarreal, dando uma “mãozinha” para o líder. Barça e Athletic jogam em casa neste domingo (26) contra equipes que brigam contra o rebaixamento (Valencia e Leganés, respectivamente).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Real Madrid não pôde contar com Vini Jr nem com o zagueiro brasileiro Eder Militão. O atacante cumpre suspensão, enquanto o defensor se recupera de uma lesão no joelho direito. Dessa forma, Ancelotti optou por Brahim Díaz no ataque e Tchouameni improvisado na zaga. Endrick entrou nos acréscimos do segundo tempo, substituindo Mbappé.Por outro lado, Rodrygo foi titular, mas substituído por Guler na etapa final.