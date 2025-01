Juninho comemora estreia pelo Flamengo: ‘Vivendo um sonho’

O atacante Juninho estreou pelo Flamengo. O jogador, de 28 anos, entrou no segundo tempo da vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 0 , em Brasília, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. O primeiro reforço da gestão de Bap teve uma grande chance de marcar na estreia, mas desperdiçou a finalização. Dessa forma, a primeira partida com o manto foi quase perfeita. Apesar disso, ele não escondeu a emoção.

“Estou muito feliz e realizado. Envolve toda uma emoção em estrear, principalmente com a camisa do Flamengo. Acho que foram apenas quatro treinos, estou entrosando aos poucos com os meus companheiros. Mas é aquela coisa: só tem jogadores de qualidade. Então, no momento eu que eu possa dizer que estou realizado e vivendo um sonho”, disse.

Juninho foi o primeiro reforço do Flamengo em 2025. O atacante estava no Qarabag, do Azerbaijão, e custou 5 milhões de euros (R$ 31 milhões). Ele entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo, na vaga de Bruno Henrique, quando o Rubro-Negro já vencia o Volta Redonda por 2 a 0.

Com a vitória, o Flamengo subiu para o terceiro lugar, com sete pontos, mas ainda pode perder a posição no restante da rodada. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Este será o último jogo antes da Supercopa Rei, contra o Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.