Filipe Luís elogia atuação do Flamengo em estreia: ‘Perfeição’

O time principal do Flamengo estreou com vitória no Carioca de 2025. Com uma atuação dominante do início ao fim, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 2 a 0, neste sábado (25), em Brasília, pela 5ª rodada da Taça Guanabara, com gols de Michael e Plata. Dessa forma, quem ficou satisfeito com o resultado e atuação da equipe foi o técnico Filipe Luís. Ele elogiou a atitude e obediência dos jogadores, e classificou a atuação como “perfeita”.

