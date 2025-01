Com clima quente e pancadaria, Coritiba e Athletico empatam no Couto Pereira

Chuva, tensão, expulsão e clima quente. Assim foi o clássico entre Coritiba e Athletico, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. O jogo, realizado na tarde deste sábado (25), no Couto Pereira, teve quase de tudo. Faltaram apenas gols.

Após o resultado, o Athletico permaneceu na terceira colocação, com oito pontos, enquanto o Cianorte assumiu a liderança, com nove. Já o Coritiba ocupa a sexta posição do estadual.