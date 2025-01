Caixinha lamenta derrota, pede paciência e acredita em evolução

“Estamos tristes, mas calmos e tranquilos do que chamamos de dores do crescimento. Há uma ligação ainda com o passado, há algumas dúvidas sobre o processo, mas neste momento temos de continuar em frente, mais convictos do que queremos, e sem dúvidas de que vamos construir”, disse o treinador após a partida.

O treinador promoveu mudanças na equipe e mandou a campo uma escalação alternativa. No segundo tempo, o centroavante Tiquinho Soares fez a sua estreia, mas não conseguiu evitar o vexame do Peixe em Rio Claro. O treinador elogiou o jogador, mas destacou que ele ainda está longe do ritmo de jogo ideal.

“Ele não teria mais de 30 minutos pela dimensão física. Queria participar do jogo, dar opção, ter essa pró atividade de tentar encontrar o caminho do gol. Contamos com ele, grande jogador, vai nos dar outra dinâmica na última zona. Com ele teremos outra chegada, estamos muito satisfeitos. Tenho certeza que vai fazer uma grande temporada”, afirmou o comandante santista.

O Santos é o segundo colocado do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos. Já o Velo, com sua primeira vitória na Série A em mais de 40 anos, segue na lanterna do D, com três. O Peixe volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 18h30 (de Brasília), contra o São Bernardo, no Primeirão, pela 5ª rodada do campeonato estadual.