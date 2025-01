Zubeldía se encanta com Alisson e Pablo Maia juntos: ‘Se complementam’

Treinador, que não conseguiu contar com a dupla no ano passado, vê os dois jogadores como cruciais para o restante da temporada

A torcida do São Paulo conseguiu matar a saudade não só da equipe, mas também de ver sua dupla de volantes titular atuando novamente juntos. Contra o Guarani, nesta quinta-feira (23/01), no Morumbis, o Tricolor teve Alisson e Pablo Maia comandando o meio de campo do time. Algo que agradou não só o torcedor, mas também o técnico Luis Zubeldía.