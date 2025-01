Wolverhampton x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (25), o Wolves recebe o Arsenal às 12h (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos distintos na competição.

Além disso, o técnico Vitor Pereira precisa lidar com uma série de desfalques para este duelo em casa. Sasa Kalajdzic, Boubacar Traoré, Enso González e Yerson Mosquera são baixas confirmadas. Ao mesmo tempo, Mario Lemina, que está de saída do clube, também não deve mais ser utilizado.

O Wolves faz uma temporada decepcionante e tem como principal objetivo a permanência na Premier League. A equipe está na 17ª posição, com os mesmos 16 pontos do Ipswich Town, que abre a zona de rebaixamento em 18º lugar.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal está em mais uma temporada na briga pelo título da Premier League. Atual vice-líder do Campeonato Inglês, com 44 pontos, os Gunners estão atrás apenas do Liverpool, com 50, mas vêm de alguns tropeços que complicaram a luta pelo topo da tabela. Dessa maneira, o time vem de um empate em casa diante do Aston Villa, por 1 a 1, e viu a diferença para a ponta aumentar.

Assim como os donos da casa, o técnico Mikel Arteta também precisa lidar com uma série de desfalques. Isto porque Bukayo Saka, Ben White, William Saliba, Tomiyasu e Gabriel Jesus, lesionados, são baixas confirmadas no time. Além disso, Myles Lewis-Skelly é tratado como dúvida.