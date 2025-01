Walter conta luta para emagrecer e mira jogar em ‘time gigante’

Walter, de 35 anos, assinou seu contrato e foi apresentado pelo Guarany Alagoano, nesta sexta-feira (24). O atacante, que passa por dificuldades ao longo de sua carreira por conta do peso, tem o desejo de retornar a atuar em um time grande. Além disso, o jogador projetou pelo menos mais três anos no futebol.

“Eu me preparei, vai fazer uns dois meses, ainda não estou 100%, mas muito melhor do que eu estava. Estou muito feliz pelo meu trabalho. Eu estava quase 35 quilos acima do meu peso, perdi 26, 27 quilos, e continuo perdendo peso, é isso que eu quero”, disse Walter.

“Na minha vida toda, eu com 15, 16 anos, já sofria com o meu peso. A minha carreira toda, até agora. Lógico que (a hora de parar) chega pra todo mundo, a minha não chegou ainda, estou com 35 anos, tenho mais dois, três anos aí, sei que está mais difícil, está mais próximo de chegar, mas nesses dois, três anos posso mudar minha vida de novo. Estou muito feliz comigo porque, se você me olhar lá no Rolim de Moura e me olhar hoje, é totalmente diferente. A minha aparência, o meu peso, então isso que me dá alegria de novo”, explicou Walter.

A coletiva de Walter:

Estreia: “Já estou treinando há duas semanas, a gente fica um pouquinho atrás dos meninos, que estavam treinando desde dezembro, mas pra estar no grupo, estar ajudando, quem sabe na metade do segundo tempo, o mais importante é estar com o grupo, ajudando aqueles meninos, que são jovens, eu não vou falar sou o vovô, mas o pai dos meninos (risos), porque a base do nosso time é de 23 anos, muito jovem. Mas tenho muito pra ensinar pra eles e aprender também com eles”.

Alagoas: “Alagoas foi um lugar que me fez muito bem, conheci a minha noiva, a família dela me abraçou de um jeito e me abriu os olhos. Tinham coisas pra mim, sim, só que eu não queria ir acima do meu peso. Eu queria estar bem. Por isso, falei: “Vou continuar aqui esses dois, três meses, pra buscar algo tipo Série C, uma Série B ou Série D no segundo semestre”.

Guarany Alagoano: “A minha meta maior é voltar a jogar. A gente sabe que o sintético, onde a gente treina, força muito o joelho, é muito mais difícil, só que a gente tem um trabalho lá que o professor me respeita muito, me orienta no que posso ou não fazer. Eu tenho certeza que, depois que eu vestir essa camisa, esses três meses de contrato, no segundo semestre vêm coisas grandes.”