Saiba o preço dos ingressos para Portuguesa-RJ x Flamengo em Uberlândia

Bilhetes variam entre R$ 79 e R$ 298 a depender do setor do estádio; Partida acontece, às 19h, no dia 5 de fevereiro, no Parque do Sabiá

A venda de ingressos para o duelo entre Portuguesa-RJ e Flamengo começou nesta sexta-feira (24). Quem esperava um preço razoável, se decepcionou. Isto porque os valores variam entre R$ 79 e R$ 298, a depender do setor do estádio e da modalidade (meia ou inteira), sem contar a taxa. As entradas podem ser adquiridas no site Bilheteria Digital.

A partida acontece pela oitava rodada do Campeonato Carioca no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. O jogo será 19h do dia 5 de fevereiro, três dias depois da final da Supercopa Rei, em que o Rubro-Negro vai enfrentar o Botafogo no Estádio Mangueirão, em Belém.