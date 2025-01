Para ficar sem cara de azia neste Paulistão

Pare de ignorar a cara de azia com a ajuda de um craque durante os jgos do Campeonato Paulista. Sal de Fruta Eno

Começou o Campeonato Paulista de futebol, o mais equilibrado e emocionante estadual do país. Para o torcedor, hora de matar saudade do time de coração, dos craques renomados, dos jovens talentos, depois das férias de fim de ano que torturam os mais fanáticos pela ausência de um joguinho qualquer. Hora de começar a sonhar alto com vitórias, títulos e muita comemoração em 2025.

Para aquele secador de plantão, até um bom churrasco pode não cair muito bem. Mas nem isso atrapalha! Pare de ignorar a cara de azia com a ajuda de um craque. Sal de Fruta Eno oferece alívio rápido da azia e má digestão, agindo a partir de seis segundos*. Mais rápido do que qualquer gol do seu time neste Paulistão! Mais rápido do que repetir aquele refrão que só um bom pagode pode oferecer para você.

Pra que ter cara de azia se você pode estar sempre com cara de alegria? Eno é uma marca consolidada, líder no mercado de antiácidos e reconhecida por oferecer solução rápida e eficaz para azia e má digestão. Um verdadeiro golaço!

Texto Legal: *em referência ao seu mecanismo de ação. Sal de fruta ENO é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Sal de Fruta Eno: bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Indicações: alívio da azia e má digestão. MS 1.9290.0003. PM-BR-ENO-24-00096/Nov-24