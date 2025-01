Mano após a vitória do Fluminense: ‘Gostei de todos dentro do contexto que imaginei’

Técnico elogia comportamento do time, principalmente no segundo tempo, no triunfo por 3 a 1 sobre a Portuguesa, jogo 1 do time A

Mano Menezes disse que o time principal do Fluminense, apesar de alguma dificuldade diante de uma Portuguesa que está há mais tempo encaixada, foi bem no triunfo por 3 a 1 nesta quinta-feira (23/1). E que a vitória se mostrou justa, principalmente pelo volume que o time impôs no segundo tempo.

“Gostei de todos dentro do contexto que imaginei. Iniciamos com alguma dificuldade, o que é natural no início de trabalho, mas fizemos o gol. Ampliamos com o pênalti e jogamos alguns momentos muito bem, mesmo sendo pressionados. No segundo tempo, a equipe esteve mais bem postada e teve menor risco. Enfim, fizemos três gols, e o goleiro da Lusa fez pelo menos quatro grandes defesas, além de mandar duas na trave. Creio que, pelo nosso volume de jogo, a vitória está justificada.”