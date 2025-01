Lateral ex-Arsenal treina no CT da Barra Funda, mas São Paulo nega conversas

Cédric Soares, que deixou o Arsenal recentemente, vem treinando nas instalações do Tricolor e surgiu rumores de uma transferência para o Brasil / Crédito: Shaun Botterill

O CT da Barra Funda contou com a presença de um atleta diferente em seu dia a dia nesta semana. Afinal, o lateral-direito Cédric Soares vem fazendo um trabalho de recondicionamento físico no centro de treinamento do São Paulo. Assim, os rumores de uma possível transferência começou a surgir no Morumbis.

O lateral-direito, aliás, esteve no Morumbis nesta quinta-feira (23/01), para acompanhar a vitória do São Paulo em cima do Guarani, pelo Campeonato Paulista. Contudo, mesmo com os rumores e aproximação entre as partes, o Tricolor descarta fazer negociações neste momento.

Não é segredo para ninguém que o Tricolor está buscando a contratação de um lateral-direito para a atual temporada. No momento, Igor Vinícius é o titular absoluto. Ferraresi vem sendo seu reserva imediato, já que o garoto Moreira, que também atua no setor, vem jogando pelo lado esquerdo. Apesar de existir o interesse em um novo lateral-direito, o São Paulo afirma que não tem conversas com Cédric Soares. O jogador português tem um grupo de empresários brasileiros e pediu pra fazer trabalhos no CT e por isso houve a aproximação. Mas sem negociações. Recentemente, o São Paulo abriu conversas para tentar contratar um novo lateral-direito. O Tricolor tentou a chegada de Natanael, que estava no Coritiba, mas o atleta fechou com o Atlético-MG. Contudo, não esconde a necessidade da equipe por uma nova peça no setor.