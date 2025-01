Julian Nagelsmann renova com a seleção da Alemanha até 2028

Técnico, que tinha contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026, agora estendeu seu vínculo por mais dois anos, até o fim da Euro 2028

“Em setembro de 2023, quando vim para a DFB, não poderia imaginar ser treinador nacional além do Campeonato Europeu em casa. Nosso grande objetivo era um torneio de sucesso. Mas eu não poderia ter imaginado isso naquela época ou o que a seleção nacional significa para o povo da Alemanha. Quantos corações ela alcança e comove. Estamos todos juntos – torcedores, time e equipe técnica – e agora queremos ter ainda mais com sucesso, ganhar títulos juntos”, disse o treinador.

A Federação de Futebol da Alemanha anunciou a renovação com o técnico Julian Nagelsmann, nesta sexta-feira (24). Assim, o comandante, que tinha contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026, agora estendeu seu vínculo por mais dois anos. Ele, agora, ficará até o fim na Eurocopa 2028, que terá Reino Unido e Irlanda como sedes.

Vale lembrar que o treinador era um dos nomes cogitados para retornar ao Bayern de Munique logo após a saída de Thomas Tuchel, no ano passado. No entanto, naquela época permaneceu à frente da seleção.

Ele chegou à equipe nacional em setembro de 2023. Na ocasião, o profissional substituiu Hansi Flick e esteve no comando da Alemanha na Eurocopa 2024 e nas primeiras rodadas da atual Liga das Nações.

O treinador começou a carreira como auxiliar de clubes de base. Além disso, foi técnico de um time principal pela primeira vez no Hoffenheim e depois comandou o Bayern e o RB Leipzig. Por fim, no momento, a seleção alemã está classificada para as quartas de final da Liga das Nações.