Jornalista esportivo é criticado na ‘planilha dos influenciadores’

Comentarista chegou a ser elogiado no início do feedback, mas recebeu críticas por conta de uma atitude

João Pedro Sgarbi, comentarista esportivo da Band e que apresenta o Jogo Aberto, recebeu críticas na “Planilha dos Influenciadores” que viralizou nas redes sociais na última quinta-feira (23).

O jornalista, de 22 anos, até chegou a receber elogios no início do feedback, ou seja, também tev. No entanto, recebeu críticas por uma atitude após a finalização de contrato. Até o momento, Scarbi não se pronunciou sobre o caso.