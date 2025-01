Gabriel Menino fala de acerto no Atlético, nova chance e bola parada com Scarpa

Após o treino aberto desta sexta-feira (24), o volante, envolvido na negociação que levou Paulinho para o Palmeiras, falou exclusivamente aos repórteres presentes nos Estados Unidos. Ele destacou principalmente o reencontro com Gustavo Scarpa e Deyverson, com quem atuou no Alviverde paulista.

O volante Gabriel Menino chegou ao Atlético-MG, foi oficializado e rapidamente viajou para a pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. No entanto, ele ainda não participou da tradicional coletiva de imprensa e apresentação. Apesar disso, já atuou no clássico amistoso contra o Cruzeiro, que terminou empatado.

“Me senti em casa, parecia que já conhecia tudo aqui há bastante tempo. Já conhecia metade do elenco, joguei com alguns na seleção e na base também. Scarpa e Deyverson, por exemplo, joguei com eles no Palmeiras”, comentou Menino, que também falou sobre a negociação com o Galo.

“Fiquei muito feliz com a negociação. O Atlético é um clube muito grande e me dará mais oportunidades. Isso acendeu uma chama, um brilho no olhar novamente para jogar futebol”, revelou o volante.

Por fim, Gabriel Menino falou sobre a nova parceria com Gustavo Scarpa e destacou a importância da bola parada dos jogadores, que pode ser essencial para o Atlético nesta temporada. Em tom descontraído, brincou sobre respeitar o meia e também Hulk na disputa por cobranças de falta.