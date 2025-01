Gabigol se prepara para estreia no Cruzeiro e manda recado para a torcida

Cruzeiro entra em campo contra o Betim, neste sábado, no Mineirão, e Gabigol será escalado por Fernando Diniz / Crédito: Jogada 10

O atacante Gabigol conta os minutos para iniciar oficialmente sua trajetória com a camisa do Cruzeiro. A estreia será neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), contra o Betim, no Mineirão. Antes do duelo, o atacante publicou um recado aos torcedores nas redes sociais. Ele convocou os cruzeirenses para a festa no estádio.

Nação Azul, conto amanhã com o apoio de vocês no Mineirão para a minha estreia em casa. Abraço, estamos juntos!", disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais do Cruzeiro.