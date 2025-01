David Luiz, sobre proposta do Fortaleza: ‘Única que ardia o meu coração’

“Ser campeão nunca é fácil. Requer muita renúncia, dedicação, trabalho, mas é o que eu gosto de fazer. Sempre que tive que enfrentar o Fortaleza, era aquele pensamento de que não seria fácil. Hoje estando no Fortaleza, fico feliz porque tenho essa força do meu lado. Estou ambicioso e ansioso para estar dentro do campo”, pontuou.

“A partir do momento que eu estava livre e tive algumas propostas, em nenhum momento cogitei ir para outro lugar porque a do Fortaleza era a única que ardia o meu coração. A vida é muito mais gostosa quando se consegue sentir o que está no coração. Estou onde eu quero estar. Esse clube merece ser coroado com títulos e eu quero fazer parte disso”, completou David Luiz.

David Luiz acertou com o Fortaleza por dois anos, com possibilidade de renovação por mais um. Em coletiva, o zagueiro comentou sobre a recepção da torcida na terça-feira de madrugada.

“Foi emocionante. Chegar em uma casa nova e ter essa recepção. Vale ressaltar o horário que eu cheguei, as pessoas foram depois de dias cansativos de trabalho, foram para me dar carinho, para me receber bem. São essas coisas que eu levo para o campo, essa dedicação do torcedor que está em todos os lugares. É assim que eu quero estar dentro do campo. É o que eu almejo, dar alegrias, dar títulos. Esse é o grande objetivo meu e do Fortaleza”, destacou.

Na última quinta-feira, David Luiz, aliás, teve o primeiro contato com a torcida do Fortaleza. Os torcedores, afinal, puderam recepcionar o novo zagueiro do Laion no intervalo da partida contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste.