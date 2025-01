Brasil dorme em campo e é massacrado pela Argentina na estreia no Sul-Americano Sub-20

Seleção sofre três gols em menos de dez minutos, não consegue reagir e sofre goleada histórica de 6 a 0 contra o hermanos / Crédito: Jogada 10

O Brasil sofreu um massacre histórico na estreia do Sul-Americano Sub-20. Na noite desta sexta-feira (24), a seleção de Ramon Menezes foi goleada por 6 a 0 pela Argentina. O tango dos hermanos aconteceu em Valencia, na Venezuela. Neste grupo, o Equador venceu a Bolívia, de virada, por 2 a 1. A Colômbia folgou na rodada. Com isso, o Brasil é o lanterna isolado, por conta do saldo de gols, enquanto a Argentina lidera. A Seleção vai em busca de reabilitação no próximo domingo (26), às 18h, contra os bolivianos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Brasil não entra em campo e sofre gols relâmpagos A Seleção começou perdida e os primeiros minutos mostraram isso. Após bobeada do lado esquerdo, Acuña ficou com a bola, fez boa jogada individual e cruzou para Subiabre abrir o placar. No minuto seguinte, novo vacilo, desta vez no meio, e Echeverri invadiu a área e marcou o segundo. Três minutos depois, o craque recebeu na esquerda, cruzou na área e Ruberto dividiu com Igor Serrote, que anotou contra.

Depois do apagão inicial, o Brasil até tentou equilibrar as ações, mas não conseguiu criar oportunidade. Quem quase balançou as redes foi a Argentina, em finalização de Subiabre, que parou em boa defesa de Robert. Três vira, seis termina Na segunda etapa, Ramon Menezes voltou com três alterações. O Brasil até começou melhor, mas bastou seis minutos para as coisas voltarem a se complicar. Ruberto invadiu a área e finalizou. Roberto engoliu o frango e transformou o resultado em goleada. Três minutos depois, Acuña fez jogada individual e a bola sobrou para Echeverri, que bateu bonito para marcar o quinto. Os hermanos seguiam em cima e Robert ainda salvou em chegada de Hidalgo. Só que na segunda oportunidade de Hidalgo, o jogador subiu mais alto em cobrança de escanteio e fez o sexto. O goleiro brasileiro ainda salvou em nova chegada de Hidalgo, mas evitou que o massacre ficasse ainda maior.