Botafogo se despede de Tiquinho Soares: ‘Será lembrado para sempre’

“Obrigado, meu camisa 9. Sua trajetória aqui foi marcada pelos títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, e por muita identificação. Em todos os momentos, o seu elo de carinho com a nosso povo sempre prevaleceu. O seu legado será lembrado para sempre, e a torcida mais apaixonada do mundo continuará te reverenciando”, diz parte da nota de despedida.

O Santos, afinal, acertou a contratação de Tiquinho Soares até o fim de 2027. O atacante foi peça de ‘moeda de troca’ na negociação que levou o zagueiro Jair para o Botafogo. Os cariocas, além disso, desembolsaram 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões) pelo jovem defensor.

Veja a nota de despedida do Botafogo

“OBRIGADO, TIQUINHO!

A história que você escreveu no Botafogo ficará eternamente guardada com um carinho imenso no coração da torcida alvinegra. Desde o primeiro gol até o último, você mexeu com todas as gerações de torcedores. Cada bola na rede era mais do que um gol, era uma explosão de emoção, um grito coletivo que ecoava unissonamente no Nilton Santos.