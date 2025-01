Boavista chega a acordo com Caio Zanardi e fica sem técnico no Carioca

O Boavista anunciou, nesta sexta-feira (24), que o treinador Caio Zanardi e o auxiliar Caio Junior não fazem mais parte do comando técnico da equipe, após decisão de comum acordo. A dupla assumiu o comando do clube SAF no início de novembro para o Campeonato Carioca. Após quatro partidas, contudo, optaram pela saída. Rodney Gonçalves, assim, assumirá a função de forma interina, auxiliado por Vinicius do Valle e Leandrão.

Nas primeiras quatro rodadas da Taça Guanabara, o Boavista soma apenas uma derrota, que aconteceu para o Maricá. A equipe de Saquarema venceu o Flamengo na estreia e vem dois empates consecutivos, com Vasco e Sampaio Corrêa. No momento, o time ocupa a sétima colocação, um ponto atrás do G4, zona de classificação para a semifinal do Carioca.