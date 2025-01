Atlético inova no anúncio do atacante Júnior Santos

O mundo da internet exige criatividade, e o Atlético soube inovar. Embora todos já soubessem que o atacante Júnior Santos, ex-Botafogo, seria atleta do Galo, o clube decidiu surpreender no anúncio, realizado na noite desta sexta-feira (24).

O Galo começou com uma imagem de um celular e o texto: “Jacaré da Cidade do Galo está cada vez mais em forma e tranquilo”. Na imagem, também aparecia um jacaré – referência a Júnior Santos – com o escudo e o hotel do Atlético ao fundo.