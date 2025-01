Rodrigo Ferreira fala sobre bom início de Paulistão do São Bernardo

Equipe do lateral disputou duas partidas no campeonato estadual e conquistou duas vitórias, uma delas sobre um time de Série A

A equipe do São Bernardo faz um excelente início de Paulistão. O Bernô acumula duas vitórias no torneio estadual, uma delas em casa, no 1º de Maio, contra o Bragantino. A outra foi contra o Água Santa.

Rodrigo Ferreira, lateral-direito contratado para essa temporada, celebra o bom momento na competição.