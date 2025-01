Quinteros admite procura por ponta e confirma chega de Volpi ao Grêmio

“Volpi era uma das possibilidades que havia, não havia muitas possibilidades. Também há de se entender que o grupo perdeu muitos jogadores que necessitam reposição, incluindo o goleiro. Que ele possa dar à equipe o que necessitamos. Temos um preparador de goleiros, que é encarregado de decidir, junto com todos, qual seria o substituto. Estamos buscando a possibilidade de reforçar urgentemente a posição dos extremas do elenco. Precisamos de jogadores de experiência para montar uma equipe forte”, explicou o técnico.

O Grêmio não teve uma apresentação empolgante em sua estreia oficial na temporada, já que apenas empatou por 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, na última quarta-feira (22). O Imortal até teve algumas oportunidades no duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, mas não conseguiu aproveitá-las. O confronto também marcou o primeiro jogo de Gustavo Quinteros no comando da equipe. Ele confirmou o goleiro Volpe para o lugar de Marchesín.

A primeira exibição da equipe até agradou o novo treinador do Tricolor Gaúcho, mesmo assim ele frisou que há a necessidade de evolução do desempenho. Para ter sucesso neste objetivo, o técnico e a direção ainda buscam alguns reforços. Quinteros exaltou os rendimentos dos atletas que já integram o profissional e os que ainda pertencem a base. Mesmo assim, confessou que uma das prioridades no mercado é a contratação de um atacante de velocidade para preencher a lacuna deixada por Soteldo, após o seu retorno ao Santos.

Edenílson ganhou oportunidade no primeiro jogo do Imortal. O volante começou no banco de reservas e entrou em campo na segunda etapa. Depois do embate, Quinteros exaltou as suas valências.

“Edenilson tem a capacidade de jogar em todo meio campo, principalmente pela direita, e mais avançado. Quando entra tem dinâmica, é intenso, tem velocidade, é um bom jogador”, concluiu o treinador.

O volante fechou com o Tricolor Gaúcho em abril, quando apenas a janela doméstica ainda estava aberta. O Grêmio chegou a um acordo com o Atlético e fechou sua contratação. Inclusive, o contrato de Edenílson expira no fim deste ano. Mesmo que não seja titular, ele recebe diversas oportunidades no time também pela sua polivalência.