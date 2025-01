Prefeitura de SP confirma Pacaembu como sede da final da Copinha

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será na Arena Mercado Livre Pacaembu. A Federação Paulista de Futebol (FPF), junto com a Allegra, concessionária responsável pela administração do estádio, confirmaram que a decisão da principal competição de juniores do Brasil, vai acontecer no palco mais tradicional da cidade paulista. São Paulo e Corinthians decidem quem ficará com a taça.