Palmeiras vive impasse por Rony, que tem seu futuro indefinido

O Palmeiras ainda tem um grande impasse para resolver em relação ao atacante Rony. O jogador está inscrito no Campeonato Paulista, mas ficou fora da lista de relacionados para o clássico dessa quarta (22/01), contra o Santos. Além disso, o Verdão viu o Fluminense desistir da contratação do atleta e não sabe qual será o futuro dele.

Mesmo inscrito no Campeonato Paulista, o camisa 10 não foi relacionado para nenhuma das três partidas disputadas pelo Verdão. Ele não tem problemas físicos e participa dos treinos com o restante do grupo sem restrições. Assim, é apenas uma opção de Abel Ferreira.

Rony chegou a receber outras ofertas para sair, mas só a do Fluminense agradou o Palmeiras até o momento. Mercados do exterior, como o futebol mexicano e russo, não enviaram ofertas concretas.

A presidente do Verdão, Leila Pereira, indicou um ”fim de ciclo” do camisa 10, mas também avisou que não iria forçar a saída do jogador. Abel Ferreira também avisou que usaria o atacante se estivesse disponível, mas ainda não o relacionou para nenhum jogo. Mesmo com a sinalização de que o clube quer negociá-lo, os representantes do atleta não se sentem forçados a sair.