Liga Europa: Manchester United vence Rangers nos acréscimos e ameniza crise

Bruno Fernandes marca no fim e vitória no Old Trafford deixa time próximo de confirmar a vaga nas oitavas de final / Crédito: Shaun Botterill

O Manchester United teve um momento de felicidade em meio à crise que o clube atravessa. Apesar do susto em Old Trafford nesta quinta-feira (23), os Red Devils venceram o Rangers por 2 a 1, em partida válida pela 7ª rodada da Liga Europa, a penúltima do segundo maior torneio de clubes do futebol europeu. O goleiro Butland (contra), abriu o placar para os donos da casa, enquanto Dessers deixou tudo igual para o time escocês aos 43 minutos da segunda etapa. Porém, nos acréscimos, Bruno Fernandes confirmou a vitória na Inglaterra. Com o resultado, o United segue invicto na Liga Europa e está com a vaga encaminhada para as oitavas de final. A vitória em casa fez com que o clube chegasse aos 15 pontos, agora na 4ª posição, na zona de classificação direta. Dessa maneira, os Red Devils dependem apenas de suas forças para confirmar a vaga. A vantagem para o Galatasaray, primeira equipe fora do G-8, é de dois pontos.

Ao mesmo tempo, o United conseguiu respirar em meio à péssima campanha na Premier League e dar um pouco mais de tranquilidade para a sequência de trabalho do técnico Rúben Amorim. Apesar de pouco tempo no comando dos Red Devils, o treinador português já está pressionado. O Manchester United vinha de apenas uma vitória nos últimos oito jogos.

Por outro lado, o Rangers está praticamente fora da classificação direta para as oitavas de final e terá que se contentar em disputar os playoffs do mata-mata. A derrota no Old Trafford manteve o time com 11 pontos, agora na 13ª posição. Além disso, a vantagem para o Porto, primeiro fora da zona dos playoffs, é de três pontos. Panorama da Liga Europa Os oito melhores times de um total de 36 avançam para as oitavas de final da Liga Europa. Os outros 16 melhores vão para os playoffs. LEIA MAIS: Porto perde em casa para o Olympiacos e se complica na Liga Europa

O jogo As equipes fizeram um bom primeiro tempo, com chances para ambos os lados. No entanto, o United criou as melhores oportunidades. De Ligt chegou a abrir o placar de cabeça, mas a arbitragem anulou o gol por uma falta polêmica na pequena área. Os visitantes também levaram perigo ao gol defendido por Bayindir, mas as equipes foram para o vestiário com o placar zerado. Na segunda etapa, o United manteve a pressão e o time abriu o placar por meio da bola parada. Os donos da casa contaram com a sorte e, após cobrança de escanteio de Eriksen, o goleiro Butland errou na hora de cortar a bola e deu um soco para a própria rede. Os Red Devils seguiram no ataque e Garnacho acertou a trave. Diferente da primeira etapa, o Rangers não conseguiu produzir e propôs poucas dificuldades para o United.