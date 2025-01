Juventus anuncia a contratação de Kolo Muani, emprestado pelo PSG

A Juventus anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação do atacante Kolo Muani, de 26 anos. O jogador chega do PSG por empréstimo até o fim da temporada.

Kolo Muani foi vice-campeão da Copa do Mundo em 2022 com a França. Ele ficou marcado por ter perdido um gol diante de Dibú Martínez na prorrogação. Caso marcasse, daria o título aos gauleses. Contudo, a partida acabou indo para os pênaltis, com o troféu ficando com a Argentina.

O atacante chegou ao PSG em setembro de 2023, após se destacar no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Em Paris, todavia, não empolgou, disputando 54 partidas, com 11 gols e sete assistências.

O jogador ficou sem espaço no PSG, principalmente após a contratação do atacante Khvicha Kvaratskhelia, de 23 anos, vindo do Napoli, da Itália. O georgiano custou 70 milhões de euros (cerca de R$ 435 milhões), sem contar os bônus, aos cofres do clube parisiense.

Por outro lado, a Juventus não vive grande fase na temporada. No Campeonato Italiano, a equipe está em quinto lugar, com 37 pontos, distante 13 pontos do líder Napoli.