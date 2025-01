Fluminense vence a primeira no Cariocão-2025

Com, seu time principal fazendo a a primeira partida na competição (nesta 4ª rodada) , Flu faz 3 a 1 na Lusa, com direito a dois gols de Cano / Crédito: Jogada 10

Pela primeira vez com o time que pode ser considerado o titular neste Cariocão, o Fluminense visitou a Portuguesa no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, nesta quinta-feira, 23/1, em jogo válido pela quarta rodada do Estadual. E venceu bem: 3 a 1. A Lusa foi agressiva, finalizou muito, principalmente no primeiro tempo. Mas o Tricolor foi eficaz, principalmente com Cano, que fez dois gols. O outro tento, o primeiro do jogo, foi de Keno. Romarinho descontou para a Portuguesa. Enquanto a Portuguesa permanece com seis pontos, mas segue no G4 (zona de classificação às semifinais), o Fluminense, com esta que foi a sua primeira vitória na competição, pula para cinco pontos, em sexto lugar fazendo a festa da pequena torcida, 2.575, presente ao jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fluminense na frente Apesar do susto logo aos dois minutos, quando Lucas Mota chutou de fora da área e obrigou Fábio a uma grande defesa, o Fluminense tomou as rédeas da partida nos primeiros minutos. Chegou ao gol aos dez, quando Serna recebeu na ponta direita, na linha de fundo, e rolou para o chute certeiro de Keno. A Portuguesa se lançava ao ataque, mas o time estava muito mal na marcação pela esquerda da defesa. Aos 32, Thomás Kaick, que havia atrasado mal uma bola e cochilado no primeiro gol, cometeu pênalti infantil em Samuel Xavier. Cano cobrou e marcou.

No entanto, cinco minutos depois, a Lusa voltou para o jogo quando Lohan deu um passe de peito para Joazinho cruzar e Romarinho marcar o primeiro gol do time da casa. A partir daí, os donos da casa passaram a dominar a partida. Mas só não empataram graças a uma nova grande defesa de Fábio em lance confuso na área que Joãozinho roçou e o goleiro salvou. Fim do primero tempo, com a Lusa melhor, com mais posse (54%) e finalizações (8 a 3). Mas com o Flu na frente Segundo tempo Começou a etapa e a Portuguesa foi para a frente com perigo, com Lohan. Mas Fábio estava atento. O jogo ficou um pouco mais aberto, com Joãozinho perdendo o gol de empate para a Lusa e Serna desperdiçando a chance do terceiro gol do Tricolor. Aos 13, Cano ampliou. Ele aproveitou uma falha terrível do goleiro Bruno, que soltou uma bola praticamente recuada por Serna (que até chegou a cair no início da jogada) e chutou para a rede. Foi o artilheiro, que comemorou o gol e saiu para dar vaga a Kauã Elias. A Portuguesa seguiu lutando, tentando diminuir o placar, mas sem sucesso. O Tricolor no fim, passou a massacrar e quase ampliou em chutes de Kauã Elias, Bernal e Riquelme, mas o goleiro Bruno defendeu muito bem todas. Canobbio acertou uma na trave e Fuentes uma no travessão. Ficou mesmo no 3 a 1. Assim, o Fluminense celebra a sua primeira vitória no Estadual,