Entenda porque equipes ainda não estão no melhor nível nos Estaduais

Após um breve período de descanso, o futebol brasileiro já voltou a todo vapor, com os campeonatos Mineiro e Gaúcho sendo os últimos a dar a partida nesta semana. Com um calendário cheio, times e jogadores precisaram se adequar para iniciar as atividades a tempo dos estaduais, que começaram oficialmente em 11 de janeiro com o Campeonato Carioca, e dos torneios de pré-temporada.