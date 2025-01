Cruzeiro rescinde contrato com volante, e goleiro Rafael Cabral é anunciado por clube da MLS

O Cruzeiro decidiu rescindir o contrato do volante Henrique Sena, de 19 anos. O jogador, inclusive, está a caminho do Santa Clara, de Portugal, com vínculo até o fim de 2028. O clube tem gestão do empresário Bruno Vicintim, ex-vice-presidente do clube celeste.

Henrique chegou à Raposa em 2021 para atuar nas categorias de base. No entanto, em 2024, ele se envolveu em uma polêmica com os atacantes João Pedro e Fernando, o que resultou no seu afastamento do elenco.