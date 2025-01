Brasil x Argentina, Sul-Americano Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes iniciam a competição com clássico, nesta sexta-feira (24), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Polideportivo Misael Delgado, na Venezuela

O Brasil está no Grupo B. Já os integrantes do Grupo A são Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Três seleções de cada grupo avançam para o hexagonal final, que manterá o formato da primeira fase e definirá os quatro classificados para Copa do Mundo da categoria, no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, e o campeão do Sul-Americano.

Em ritmo de rivalidade, Brasil e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (24), às 20h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Sul-Americano Sub-20. A partida será no Estádio Polideportivo Misael Delgado, na Venezuela. Este, aliás, será o palco de todos os jogos do Brasil na primeira fase, que será disputada no formato de pontos corridos e em turno único.

O Sul-Americano Sub-20 2025, na Venezuela, terá a transmissão pela SporTV, canal de TV Fechada do Grupo Globo. Assim, a partida entre Brasil e Argentina terá a cobertura do canal.

Como chega o Brasil

Atual campeão do Sul-Americano Sub-20, o Brasil faz sua estreia logo contra os rivais da Argentina. Além de ter subido no lugar mais alto do pódio na edição de 2023, a Seleção, aliás, é a que mais foi campeã na história do torneio, com 12 títulos. O técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Ramon Menezes, destacou a força do elenco.

“É um grupo muito forte, jovens atletas, vários deles já estão atuando fora do país e outros chamando muita atenção no cenário nacional. O futebol brasileiro sempre tem grandes valores. O nosso trabalho aqui também é (passar) a visão para os atletas da importância de vestir a camisa da Seleção Brasileira.”

A Seleção, afinal, conta com destaques que já são conhecidos pelos torcedores. Os laterais JP Chermont (Santos) e Pedro Lima (Sport) demonstraram potencial. O segundo, aliás, foi negociado para o Wolves, da Inglaterra por mais de R$ 60 milhões. O zagueiro Jair também é um nome na lista. A joia do Corinthians, Breno Bidon, que terminou a temporada passada em alta, também pode se destacar na competição. Outra promessa do futebol brasileiro, Deivid Washington, já vendido ao Chelsea, tende a mostrar suas credenciais.