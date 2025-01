Boavista anuncia a contratação do atacante Marcos Paulo, ex-Fluminense

O atacante tenta um recomeço na carreira após sofrer grave lesão no joelho direito, no meio de 2023. Desde então, fez apenas dois jogos ao RWD Molenbeek, da Bélgica, com um total de 18 minutos em campo. Além do clube belga, também passou por Famalicão, de Portugal, Mirandés, da Espanha, e São Paulo. Porém, em nenhuma das equipes conseguiu performar bem. Todas as equipes, afinal, foram por empréstimo.

Marcos Paulo iniciou pela base do Fluminense e subiu ao profissional do time em 2019. Dois anos depois, o jogador foi para o Atlético de Madrid, por nove milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões na cotação atual). Desde a chegada à Espanha, o atacante passou por Famalicão, Mirandés, São Paulo e Molenbeek, todos por empréstimo.

Boavista no Carioca

A equipe de Saquarema, aliás, está na sétima posição, com quatro pontos. O time enfrenta o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, às 20h, em Bacaxá.

