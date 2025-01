‘Não tem projeto’: Tiago Leifert pondera escolha de Neymar pelo Santos

Narrador do SBT questionou o possível retorno do ídolo à Vila Belmiro e avaliou o impacto da presença do astro para o futebol brasileiro

O novo narrador do SBT corrobora com a decisão do jogador em regressar ao Brasil, mas questiona a escolha pelo Santos. Para Tiago Leifert, não há critério racional que justifique a ida ao Alvinegro praiano nesta conjuntura, apenas emocional.

O Santos tem feito movimentos que vão além tangível para repatriar um dos maiores nomes de sua história: Neymar. Entre reuniões e busca por novos parceiros, o clube trabalha com propostas mais voltadas ao anseio do que à solidez de um projeto. Na visão de Tiago Leifert, aliás, o possível retorno do atacante à Vila Belmiro só se justificaria por razões puramente emocionais.

“Já acho que ele tinha que ter voltado [para o Brasil] antes de ter assinado com o Al-Hilal. Acho que é a melhor opção hoje. Mas essa ida ao Santos? Puramente emocional. Coração 100%. Não tem projeto, não tem dinheiro e não tem time. Vamos trabalhar na honestidade. Não tem. Se tivesse proposta do Flamengo, por exemplo, não teria nem o que pensar. Nada”, iniciou:

“Ele está indo para o Santos porque ele não precisa mais de dinheiro, numa decisão puramente emocional. Que dê certo, tomara que ele venha, tomara que ele se recupere emocionalmente, que ele sinta o carinho da torcida por onde ele passar. Tomara que a imprensa pegue menos no pé e fale mais do futebol dele e que a gente tenha no Brasil o maior jogador da Seleção Brasileira”, disse Leifert.

O regresso de Neymar

Evidentemente, o retorno do astro ao Santos se baseia quase hegemonicamente no carinho do ídolo com o clube que chama de casa. Esse desejo, aliás, é partilhado com o pai – entusiasta do regresso do filho. A busca dos dirigentes alvinegros agora se dá por novos parceiros comerciais capazes de custear parte dos vencimentos do atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.