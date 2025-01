Vaiado em derrota do Cruzeiro, Diniz revela caminho para aliviar atrito

Com a derrota do Cruzeiro para o Athletic por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, os torcedores presentes no Mané Garrincha ficaram na bronca com o técnico Fernando Diniz. Após o gol adversário, torcida fez coro com xingamentos, vaias e até “Fora Diniz!”. O treinador comentou sobre a situação após a partida.

“Só com vitória (muda o cenário). Não tem outro caminho. Se não ganhar, não tem convencimento do torcedor, que está no direito dele de vaiar. É isso, tem que ganhar jogos, ganhar campeonatos. Senão, será esse ambiente depois que a gente tomou o gol”, disse.