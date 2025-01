Textor justifica lentidão do Botafogo na busca por técnico, cita prioridade e promete investimento

Dono da SAF do Botafogo, empresário americano assegura que gastará até R$ 360 milhões em reforços para a temporada / Crédito: Jogada 10

John Textor, dono da SAF do Botafogo, deu justificativas sobre a lentidão do clube para acertar com um novo técnico após a saída de Artur Jorge, que se desligou no começo deste ano para assumir o Al Rayyan, do Qatar. Em entrevista à ‘Placar’ na última terça-feira (21), o empresário deixou claro que o Glorioso não pulará degraus na escolha por um novo comandante. “Decidimos que este ano não vamos contratar um treinador. Vamos apenas jogar futebol, sem um técnico (risos). É um longo ano, sei que todos estão empolgados com o jogo contra o Flamengo (pela decisão da Supercopa), mas precisamos ter certeza de que estamos tomando a decisão correta. Tenho certeza de que farei uma proposta por um técnico em janeiro e sei que, quando eu fizer, esse técnico vai aceitá-la. Sei que não haverá muito tempo para treinar até 2 de fevereiro, mas vamos tomar a decisão certa, porque queremos um treinador para a temporada inteira”, iniciou ele, enfatizando que a equipe alvinegra estará preaprada para o duelo diante dos rubr0-negros:

"Precisamos ganhar o Campeonato Brasileiro, competir na Libertadores e ir bem no Mundial. Por isso estou sendo cuidadoso de não tomar uma decisão tão rápida. Não podemos acelerar esse processo só porque estamos preocupados com jogos do calendário agora. Estamos levando essa decisão a sério, estaremos prontos para jogar. Nosso time é muito bom".

Não bastasse a falta de um técnico neste começo de temporada, o Botafogo também sofre com a saída de grandes nomes do elenco. Sãos os casos de Thiago Almada, Luiz Henrique e Tiquinho Soares foram negociados pelo Alvinegro. Em ocntrapartida, o clube acertou as chegadas do meio-campista Wendel e do atacante Artur, ambos do Zenit. Textor promete colocar a mão no bolso Frente ao cenário de indefinição, John Textor assegurou que a equipe será capacitada quanto a de 2024 e afirmou que o investimento no elenco será alto. “Certamente nós seremos (tão fortes quanto 2024). Nosso orçamento para contratar jogadores este ano é de 60 milhões de dólares ((R$ 360 milhões, na cotação atual). É um investimento pesado. Claro que alguns jogadores vão sair, mas nosso objetivo é ficar mais forte a cada ano. Temos recursos para fazer um bom ano. Mas [os reforços] não chegarão no mesmo dia juntos. Vamos contratar jogadores até o começo da nossa temporada, em abril”.