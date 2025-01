São Paulo x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor encara o Bugre nesta quinta-feira, no Morumbis, buscando sua primeira vitória no Campeonato Paulista

O São Paulo encara o Guarani nesta quinta-feira (23/01), às 19h30, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista ainda busca sua primeira vitória na competição, já que empatou com o Botafogo-SP em sua estreia. Aliás, vale ressaltar que o Soberano só tem uma partida disputada, já que o duelo contra a Inter de Limeira foi adiado. Já o Bugre vem de uma vitória e um empate e quer manter sua invencibilidade no torneio.

Como chega o São Paulo

Essa será a segunda partida do São Paulo no Paulistão. Afinal, na primeira, com o time reserva e recheada de jogadores da base, o Tricolor ficou no empate com o Botafogo-SP. O elenco principal estava em viagem de pré-temporada nos Estados Unidos, mas devem reaparecer na escalação principal. Contudo, o técnico Luis Zubeldía não confirmou se os titulares estarão em campo contra o Bugre. Isso porque o Soberano terá um clássico contra o Corinthians, no domingo (26/01) e o treinador argentino pode poupar suas principais peças para o duelo contra o seu grande rival. Por fim, o único desfalque fica por conta de Luiz Gustavo, que sofreu uma fratura no pé esquerdo.

Como chega o Guarani

Por outro lado, o técnico Maurício Souza tem algumas dúvidas para o embate. Afinal, o volante Anderson Leite foi substituído no primeiro tempo da última partida com desconforto. Além disso, o zagueiro Márcio Silva foi preservado nos minutos finais após voltar aos gramados 10 meses depois de uma cirurgia no joelho. Assim, o técnico aguarda pela avaliação da dupla para saber se terá eles em campo no Morumbi. Por fim, Alan Santos, que estava em transição física após se recuperar de uma lesão da pré-temporada, também pode ser uma novidade.

SÃO PAULO X GUARANI

Campeonato Paulista – 3ª Rodada

Data e horário: 23/1/2025, às 19h30

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Patryck (Enzo Díaz); Alisson, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho (Oscar), Lucas (William Gomes), Luciano, André Silva (Calleri) Técnico: Luís Zubeldía

GUARANI: Gabriel Mesquita; Lucas Justen , Raphael Rodrigues, Márcio Silva (Titi) e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Caio Mello, Giva e Isaque; Matheus Régis e Eliseu (Rafael Bilu). Técnico: Maurício Souza

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Jose Claudio Rocha Filho