Santos prepara plano financeiro para conseguir bancar Neymar

Atacante tenta liberação do Al-Hilal e chegar sem custos à Vila Belmiro, mas vencimentos do craque são muito além de qualquer jogador do elenco / Crédito: Jogada 10

O Santos está a todo vapor nos bastidores e vive uma expectativa alta pelo retorno de Neymar. Entre um projeto esportivo e a felicidade do retorno de um ídolo, o Peixe também se apega muito a questão financeira. Isso porque o atacante terá um custo mensal muito superior ao de qualquer outro jogador do elenco.

A ideia do Santos é fazer o mesmo que realizou alguns anos atrás, para segurar o atacante por mais tempo no Brasil. Na ocasião, o Peixe aumentou significativamente o salário do craque, mas arrumando patrocinadores para diretamente pagarem o jogador. Além disso, bolou estratégias para redirecionar verbas já existentes e manter o atleta. Atualmente, a diretoria do clube acredita que Neymar é alguém que "se paga sozinho" por conta de patrocínios que devem procurar a instituição neste momento.

Recentemente, o Santos ofertou contratos a Dudu e Gabigol, que acertaram com o Cruzeiro. Ainda assim, o plano mensal para se ter Neymar custará ao clube mais do que os dois somados, com direitos de imagens e parcerias a serem acertadas. Assim, o Peixe trabalha para achar novos parceiros comerciais capazes de absorver boa parte dos custos do astro. O plano financeiro vem sendo analisado por todos dentro do clube, para que não prejudique os cofres e ainda consiga ter Neymar. O presidente Marcelo Teixeira, otimista, colocou todos os seus líderes para trabalhar em prol do projeto Neymar. Agora, a expectativa fica por conta se o atacante vai conseguir a liberação do Al-Hilal e voltar ao Brasil.