Ramón Díaz destaca começo de Paulista do Corinthians: ‘Crescendo o nível de confiança’

Treinador alvinegro ressaltou ausência de lesões no começo da temporada e prometeu melhor time possível no clássico

O Corinthians segue em uma grande sequência no Campeonato Paulista. O Timão bateu o Água Santa por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22) e alcançou o 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas do torneio. O retrospecto agrada a comissão técnica.

Um outro ponto salientado por Díaz foi a confiança adquirida com a sequência de vitórias neste começo de estadual. O treinador também reforçou o apoio da torcida, que cresce, além do Corinthians na temporada.

“O importante para a gente é o time seguir trabalhando, ter confiança. No domingo jogamos uma partida muito importante. E aí vamos ver como está a condição da equipe. Porém, estamos crescendo ao nível de confiança, os torcedores que nos acompanham e o clube vai crescendo”, pontuou.

A próxima partida do Corinthians será o clássico contra o São Paulo, no Morumbis, no domingo (26). O treinador garantiu que buscará entrar em campo com o melhor time e explicou que os jogadores estavam sendo controlados para isso.