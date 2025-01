Patrick de Paula desperdiça pênalti, e Botafogo perde para Volta Redonda no Nilton Santos

Mais uma decepção alvinegra no Estadual. Glorioso termina a partida com um a mais e, mesmo pressionando, não consegue o empate diante do Voltaço / Crédito: Jogada 10

Ainda sem a presença dos principais jogadores, o Botafogo conheceu mais uma derrota no Campeonato Carioca. Na noite desta quarta-feira (22), no Nilton Santos, o Glorioso utilizou time alternativo mais uma vez e perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda em duelo válido pela quarta rodada do Estadual. O Aurinegro abriu o placar logo aos nove minutos de partida, com gol de Gabriel Bahia. Ainda na etapa inicial, o atacante Matheus Nascimento deixou tudo igual, mas Bruno Santos recolocou os visitantes na frente. Patrick de Paula foi o vilão da noite ao desperdiçar pênalti que daria o empate aos donos da casa no segundo tempo. Nos acréscimos, o Glorioso teve um gol corretamente anulado pelo VAR.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o Botafogo frustra seus torcedores na luta para se aproximar do G4. Aliás, se tivesse vencido por uma boa margem, o time alvinegro até poderia beliscar o pelotão dos quatro primeiros. Mas, com o novo revés, o Glorioso se vê apenas em nono na tabela, estacionado nos três pontos. Já a equipe do Sul Fluminense pula para segundo, agora com nove pontos, um a menos do que o líder Maricá.

Botafogo até mostra reação, mas… O Botafogo apresentou pouco e, sem conseguir jogar pelas pontas, um dos pontos altos da equipe principal em 2024, levou pouco perigo. O Volta Redonda teve mais posse e foi um pouco melhor. Aos nove minutos, o zagueiro mostrou oportunismo dentro da área e superou o goleiro Raul. Mas o Glorioso reagiu e chegou ao empate parcial com Matheus Nascimento. O atacante limpou a marcação com um belo giro e chutou firme. O Voltaço, porém, foi em vantagem para o intervalo depois que Bruno Santos apareceu bem nas costas de Seafim para cabecear sem chances de defesa. …não chega ao empate mesmo com um jogador a mais Apático na volta do intervalo, o Botafogo só passou a acelerar o jogo quando o atacante Rafael Lobato entrou no lugar do zagueiro Kauê Rodrigues aos 14 minutos. Mas, pouco antes, Raul saiu mal da meta, e Newton, praticamente em cima da linha, salvou o que seria o terceiro gol do Voltaço. Matheus Nascimento chegou a ter um gol corretamente anulado por impedimento após ficar cara a cara com Drosny em boa jogada de Lobato, o destaque alvinegro na etapa. Mas a situação ainda poderia ficar pior. Isso porque, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Cayo Tenório, o Glorioso chegou a ter um pênalti a favor aos 32′. Patrick de Paula, porém, isolou a cobrança, levando os torcedores à fúria no Nilton Santos. Ainda deu tempo de Adamo balançar a rede e soltar o grito da torcida. Mas o gol que seria o do empate do Botafogo foi anulado por falta na jogada. A vitória, portanto, é do Voltaço!