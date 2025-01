Palmeiras vence o Santos de virada na Vila Belmiro pelo Paulistão

Com a vitória, o Palmeiras assume a liderança do Grupo D, com sete pontos em três jogos. A equipe de Abel Ferreira está invicto, com duas vitórias e um empate. Já o Santos ocupa a segunda colocação no Grupo B, com quatro pontos. O time de Pedro Caixinha chegou a primeira derrota no estadual.

Na noite desta quarta-feira (22), Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025. O Peixe abriu o placar com Guilherme , mas o Alviverde virou na segunda etapa com gols de Thalys e Richard Rios, nos acréscimos.

O Alviverde volta a campo no próximo sábado (25), contra o Novorizontino, às 20h30, na Arena Barueri, pela 4ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025. O Peixe retorna no mesmo dia, diante do Velo Clube, fora de casa, às 18h30.

Richard Rios decide no fim, e Palmeiras vira contra o Santos

O jogo começou bem equilibrado, com disputas no meio-campo e ataques dos dois lados. O Santos, logo, teve uma perda aos 18 minutos com uma lesão de Thaciano na coxa esquerda. Lucas Braga entrou no lugar. Após bom início das equipes, a parte técnica caiu e influenciou com erros de passes. As oportunidades criadas eram afastadas pelas defesas, e os goleiros não tinham tanto trabalho. Aos 35, o Peixe abriu o placar com lance ‘de sorte’. Guilherme cobrou a falta, a bola desviou na mão de Thalys, que enganou Weverton, e entrou no gol. Posteriormente, tiveram poucas chances, mas Soteldo teve a oportunidade de ampliar nos acréscimos, mas chutou por cima da meta do Palmeiras.

O segundo tempo começou agitado. Logo com dois minutos, Brazão derrubou Rômulo dentro da área, e o juiz marcou pênalti, mas o meia estava em posição de impedimento. O Palmeiras voltou melhor e teve mais uma chance, desta vez com o Estêvão, que finalizou na trave. Para reforçar o meio-campo, Pedro Caixinha colocou Rincón no lugar de Lucas Braga, que entrou no primeiro tempo. Outra vez o Alviverde chegou com perigo, e Brazão afastou em cima da linha. Após grande pressão, enfim o Palmeiras chegou ao gol de empate. Maurício cruzou e Thalys, e cabeça, colocou no cantinho. Após o gol, o jogo teve poucas chances claras. Contudo, o Alviverde virou com golaço de Richard Rios nos acréscimo. O colombiano finalizou de fora da área no canto.

SANTOS 1 X 2 PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 3ª Rodada

Data e horário: 22/01/2025, às 21h35

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Gols: Guilherme, 35′ 1ºT (SAN); Thalys, 23′ 2ºT, Richard Rios, 47′ 2ºT(PAL)

SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso (Luan Peres, 25′ 2ºT), Zé Ivaldo e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt (Hayner, 25′ 2ºT) e Thaciano (Lucas Braga, 18′ 1ºT) (Tomas Rincón, 10′ 2ºT); Guilherme, Soteldo e Luca Meirelles (Wendel Silva, 0′ 2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS: Weverton; Agustín Giay (Marcos Rocha, 0′ 2ºT), Kaiky Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho (Atuesta, 30′ 2ºT), Richard Ríos e Mauricio (Allan Andrade, 40′ 2ºT); Felipe Anderson (Rômulo, 0′ 2ºT), Estêvão e Thalys (Luighi, 30′ 2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Léo Godoy (SAN); Murilo (PAL)