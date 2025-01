Palmeiras vê pressão aumentar pela contratação de reforços

O diretor de futebol Anderson Barros e a presidente Leila Pereira (D), da SE Palmeiras, durante treinamento, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Quayaquil. (Foto: Cesar Greco) / Crédito: Cesar Greco

Com um começo muito forte no mercado, o Palmeiras viu a pressão para trazer novos reforços aumentar nos últimos dias. Após ver as negociações com Claudinho melar e a dificuldade por acertar com Andreas Pereira, o Verdão vê seus alvos na janela de transferência cada vez mais distantes.

Assim, o clube vê crescer a cobrança por contratações. Tanto do técnico Abel Ferreira, que fala a cada coletiva sobre a necessidade de novas peças, quanto da torcida. Até aqui, o Palmeiras acertou com Facundo Torres e Paulinho. Este último se recupera de cirurgia e só deve estar à disposição do treinador em abril.

“As contratações são claras. Faltam no mínimo três”, disse Abel Ferreira, após a estreia no Paulistão. As três contratações que Abel Ferreira cita são de um zagueiro, um mei0-campista e um atacante. O defensor passa muito pela saída de Vitor Reis para o Manchester City. O negócio com o clube inglês foi oficializado nessa terça por 35 milhões de euros (R$ 219 milhões). Este valor vai permitir que o Palmeiras vá ao mercado atrás de novos nomes. “O clube de futebol infelizmente aqui não consegue fechar contas mensais e aquisições de atletas sem a venda de atletas. A venda do Vitor vai ajudar na contratação de outros atletas. Conversei com meu diretor (Anderson Barros) e quero atletas ‘nível A'”, disse Leila Pereira, presidente do clube.

A janela de transferências no Brasil fecha no dia 28 de fevereiro. Contudo, o Palmeiras espera anunciar os reforços esperados pelo menos no começo do mês que vem. As negociações do Palmeiras Até aqui, o Alviverde tem duas negociações em andamento e uma que falhou. Esta última é a mais frustrante. Afinal, Palmeiras e Zenit já estavam nos últimos detalhes da transação por Claudinho. Os clubes faziam a troca dos contratos quando foram informados da mudança de ideia do jogador. No último final de semana, o Verdão chegou a um acordo com o clube russo pela venda e recebeu o “ok” do atleta. Contudo, ele decidiu atuar no Qatar. Além disso, o Verdão tem uma oferta de cerca de 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) ao Fulham por Andreas Pereira. Contudo, o clube inglês ainda não respondeu a oferta. Ainda há a expectativa que a resposta sobre a proposta ainda aconteça, mas o clima não é mais de otimismo na Academia de Futebol.