Palmeiras faz oferta por Vitor Roque, segundo jornal espanhol

O Palmeiras, em busca de um camisa 9 para a temporada, teria feito uma proposta por Vitor Roque. O jogador pertence ao Barcelona, mas está emprestado no momento para o Real Betis. A informação é do jornal “Sport”, da Espanha.

A oferta do Verdão seria de 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões), por 80% dos direitos econômicos do jogador. Aliás, o valor supera em 2 milhões de euros a opção de compra que o Betis tem com o Barcelona. Caso queira comprar Vitor Roque ao final da temporada, o time espanhol terá que pagar 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 163 milhões) aos catalães.

Vale lembrar que Vitor Roque tem contrato até o meio de 2031 com o Barcelona, que investiu 30 milhões de euros (R$ 188,55 milhões, na cotação atual) em sua contratação. Por sua vez, o Palmeiras não confirma a oferta e desconversa sobre o interesse no centroavante.

O Verdão tem como grande prioridade a contratação de um novo centroavante. Aliás, o próprio técnico Abel Ferreira falou que precisa de um camisa 9 após duas partidas no Paulistão.

“Vamos ficar de olho em possíveis saídas para repor. Eu gosto muito da base, sempre uso, mas não é só a base que vai nos sustentar, temos que fazer um esforço dentro do clube para a equipe continuar competitiva como nos últimos anos. López esta com algumas dificuldades notórias, precisamos mais dele. É verdade que está atrapalhando com a máscara por conta do nariz, mas precisamos de mais dele, precisamos que essa preparação em competição seja igual para todos”, falou Abel.