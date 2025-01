Marchesín define chegada ao Boca Juniors como ‘sonho de infância’

Em sua primeira declaração no retorno ao país de origem, Marchesín assegura que atuar no clube de La Boca é a tradução de um “sonho de infância”. Sonho esse, aliás, que se concretizou mediante conversas constantes com o atual técnico do Boca Juniors e até mesmo com o presidente do clube:

“É um sonho de infância. Estou muito feliz por estar na Argentina e em um clube como o Boca. É uma bela oportunidade. Tenho conversado com (Fernando) Gago e Roman (Riquelme). Posteriormente, conversaremos mais seriamente para ver quando posso me integrar ao grupo.”

Torcedor confesso da representação auriazul, o atleta hoje com 36 anos iniciou sua carreira no Huracán de Tres Arroyos e passou de maneira destacada pelo Lanús antes de rumar, em 2015, para o exterior. Primeiro, no México, onde defendeu Santos Laguna e América. Depois, o destino foi a Europa, continente onde jogou em Portugal (Porto) e Espanha, no Celta de Vigo.

No ano passado, diante da perda de espaço na representação espanhola, Marchesín retornou ao continente e teve dificuldade em seu início de história no Grêmio. Porém, na reta final da última temporada, ele se consolidou na meta do clube gaúcho que, agora, busca um substituto para o posto.