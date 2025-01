Lucas Romero analisa derrota do Cruzeiro: ‘Não finalizamos’

Com o resultado, o Cruzeiro segue com três pontos na tabela e, assim, caiu para a segunda colocação do Grupo C do Estadual, que também conta com o agora líder Villa Nova, Aymorés e Pouso Alegre. Agora, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o Cabuloso recebe o Betim no próximo sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.