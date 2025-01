João Pedro celebra primeiro gol com a camisa do Corinthians: ‘Fruto do meu trabalho’

Zagueiro marcou o segundo gol da vitória do Timão contra o Água Santa e comentou trabalho com o resto do elenco

A vitória do Corinthians sobre o Água Santa, na noite desta quarta-feira (22) ficará gravada para sempre na mente de João Pedro. O jovem zagueiro marcou o segundo gol da partida, o seu primeiro no time profissional, e ajudou o Timão a chegar à sua décima vitória seguida, em uma sequência que começou em 2024.

“Graças a Deus pude fazer meu primeiro gol pelo profissional, estou muito feliz por esse momento, só tenho que agradecer a Deus. É fruto do meu trabalho, do trabalho do grupo também que no dia a dia se esforça bastante e vem me dando confiança depois da minha volta. Vamos seguir por mais, em busca da melhora do Corinthians”, afirmou.