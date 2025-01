Fluminense negocia saída de Felipe Andrade; saiba o destino

O Fluminense negocia a saída do polivalente Felipe Andrade, jovem de 22 anos revelado pelo clube. Ele está se encaminhando para o Houston Dynamo-EUA, sem valores divulgados.

A informação é do jornalista Dedé Oneley, da “Web Radio Flu”, em publicação nesta quarta-feira (22). Segundo o repórter, a negociação é por empréstimo de um ano, com o time estadunidense com opção de compra.