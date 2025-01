Dirigente do Nacional comenta negociação com Vargas: ‘O que você vai fazer no Vitória?’

Vargas chegou a negociar com o clube baiano, no entanto, equipe uruguaia levou a melhor e anunciou jogador

O chileno Eduardo Vargas, que chegou a negociar com o Vitória, foi anunciando pelo Nacional do Uruguai nesta terça-feira (22). Assim, o vice-presidente do clube, Flavio Perchman, comentou sobre a negociação no podcast “Pasión Tricolor”.

“Eu só disse isso a ele: ‘O que você vai fazer no Vitória da Bahia?. Venha pra cá!”, disse.