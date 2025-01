Corinthians x Água Santa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quarta-feira, 22/1, o Corinthians encara o Água Santa nesta quarta-feira (22/01), às 19h30, de Brasília, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. As equipes vem de momentos distintos. Afinal, o Timão tem duas vitórias e está embalado neste começo de temporada. Já o time de Diadema perdeu seus dois primeiros compromissos, sendo um 6 a 0 para o Mirassol na rodada passada. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 18h (de Brasília). A Jornada Esportiva começa com o tradicional pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.