Corinthians pode igualar maior sequência de vitórias seguidas no século

O Corinthians encara o Água Santa nesta quarta-feira (22/01), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Além de entrar em campo querendo manter os 100% de aproveitamento no Estadual, o Timão também tem outra meta para alcançar. Afinal, a equipe pode igualar o recorde de vitórias seguidas no século.