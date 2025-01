Atlético tenta convencer Bruno Henrique a deixar o Flamengo nesta temporada

O Atlético-MG sonha com a contratação de Bruno Henrique, do Flamengo, para a temporada de 2025. Mesmo que o jogador tenha dois anos de contrato, alto salário e muito prestígio no Rubro-Negro, o Galo tenta convencê-lo com uma proposta mais vantajosa em Belo Horizonte. A informação é do portal “ge”.

Assim, o clube mineiro ofereceu uma valorização salarial em relação aos valores que ele recebe atualmente no Rubro-Negro, com um contrato mais longo.